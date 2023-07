Incendio all'ospedale San Martino a Genova, evacuati tre piani

Un incendio è divampato al terzo piano del monoblocco dell'ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti tre squadre dei vigili del fuoco e due squadre speciali. Le fiamme sono state subito domate ma il fumo ha invaso i locali del secondo e terzo piano. Evacuati i pazienti dei reparti. L'incendio che ha interessato la scorsa notte la Rianimazione M3 al terzo piano dell'ospedale è scaturito da un corto circuito ad un gruppo di continuità. Sono stati 63 i pazienti trasferiti, 42 dalle rianimazioni e 21 dai reparti limitrofi alcuni sono stati sistemati nelle sale operatorie vascolari e di cardiochirurgia dove è stata temporaneamente sospesa l'attivita programmata, ma è garantita quella di emergenza. I pazienti sono stati trasferiti dal personale sanitario con l'aiuto anche dei vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti o intossicati.

Il trasferimento dei malati 42 malati è stato "impegnativo in quanto tutti i pazienti erano collegati a strumentazioni, ma grazie all'intervento dei professionisti degli altri reparti accorsi in aiuto dei colleghi della rianimazione sono stati tutti spostati in tempi rapidi", dicono dall'ospedale. Le strumentazioni della rianimazione 'M3' a cui sono collegati i pazienti possono essere trasferite con il macchinario indipendente dall'alimentazione, quindi i pazienti non hanno subito stress. Il problema principale non sono state le fiamme, ma il fumo.

Il presidente della Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola ringraziano il personale del San Martino "che si è attivato prontamente per le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. Tutto è avvenuto in sicurezza grazie alla loro professionalità e a quella mostrata ancora una volta dai Vigili del Fuoco".

"La dinamica dell'incendio divampato al terzo piano del monoblocco dell'ospedale San Martino di Genova è legata a un gruppo di continuità elettrico, che in questo momento è stato messo sotto sequestro da parte della Procura". Lo riferisce il direttore generale dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova Marco Damonte Prioli. La procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo a carico di ignoti. "L'incendio è stato confinato all'interno della stanza del gruppo di continuità e l'allarme è scattato in modo tempestivo permettendo di attivare le squadre antincendio e i vigili del fuoco", spiega Damonte Prioli che ringrazia tutti coloro che sono intervenuti "per controllare l'incendio e trasferire in sicurezza tutti i pazienti". La continuità elettrica è stata ripristinata. Intato è stata completata la lista dei malati trasferiti a causa del fumo che ha invaso il lato di levante del terzo piano del monoblocco: sono 63, 42 delle rianimazioni e 21 degenti in reparti limitrofi. Entro 15-20 giorni sarà ripristinata tutta l'area, mentre stasera torneranno operativi il secondo e quarto piano invasi dal fumo. Dei 35 interventi chirurgici programmati ne sono stati rinviati 7 che verranno recuperati la prossima settimana.





