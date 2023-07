Calcio: striscione per Portanova dagli ultras reggiani

"Nella vita come allo stadio... fino al terzo grado nessuno è condannato". È lo striscione firmato dalle 'Teste Quadre', il gruppo ultras della Reggiana che si schiera apertamente a favore di Manolo Portanova, il calciatore ingaggiato ieri dal club granata che milita nel campionato di Serie B di calcio, trasferimento finito nell'occhio del ciclone dopo la condanna in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Il lenzuolone è stato srotolato dalla tifoseria oggi pomeriggio al campo sportivo di Cavolo di Toano, sull'Appennino Reggiano, dove la squadra è in ritiro, durante un'amichevole precampionato.

Portanova non ha giocato, ma ha assistito alla partita a bordo campo insieme ai suoi nuovi compagni.



