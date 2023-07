Accoltellamento mortale a Spezia, un fermo

Omicidio la scorsa notte nel centro della Spezia. Un tunisino di 44 anni, domiciliato in città, è stato accoltellato al petto. L'uomo, soccorso dal personale del 118 intervenuto dopo una telefonata al numero delle emergenze 112, è stato trasportato in ospedale dove è morto per la gravità della ferita un'ora dopo il suo arrivo. Lo straniero è stato colpito con un solo fendente. Questa mattina i carabinieri hanno fermato, come presunto responsabile dell'omicidio, un dominicano di 24 anni che è stato rintracciato nella sua abitazione. Portato in caserma è sotto interrogatorio al quale partecipa anche il magistrato. A lui i militari sono arrivati attraverso alcuni filmati e testimonianze raccolte nella zona dell'accoltellamento, tra via Corridoni e viale Amendola, nella zona del quartiere Umbertino. Il fatto è avvenuto alle 2.30.

A casa del presunto responsabile è stato trovato un coltello a serramanico e delle dosi di cocaina pronte per essere spacciate. I due erano conosciuti alle forze dell'ordine per essere legati al mondo degli stupefacenti e gli investigatori stanno indagando in questo mondo per capire se l'accoltellamento sia dovuto a motivi legati alla droga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA