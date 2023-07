Truffe anziani, 5 arresti e gioielli restituiti a vittima

I carabinieri individuano gli autori di diverse truffe agli anziani e restituiscono la refurtiva alle vittime dei raggiri. In particolare i militari della Compagnia di Sestri Levante hanno individuato due ungheresi ritenuti responsabili di una truffa dello scorso maggio a una donna di 85 anni. I due, con la complicità di una donna, le hanno fatto credere che la figlia dovesse fare una operazione urgente ma che la banca gliel'aveva bloccata.

L'anziana ha consegnato denaro e gioielli per un valore di circa 11 mila euro. I truffatori sono stati individuati e fermati a Palmanova di Udine, diretti verso il confine di Stato. Oltre a quanto portato via alla vittima, sono stati trovati altri gioielli rubati ad altri anziani a Imperia e Sezzadio (Alessandria).

I militari hanno individuato anche un cittadino polacco, autore di una truffa fatta il 24 marzo a Casarza Ligure. In questo caso la vittima è stata raggirata con la tecnica del finto incidente: le è stato fatto credere che la figlia avesse investito una donna incinta. L'anziana ha consegnato 17 mila euro. Il 20 giugno infine sono stati arrestati due uomini, di origine campana che hanno truffato una anziana di 84 anni. Dieci giorni dopo è stata denunciata una donna che ha truffato un'altra anziana, sempre con la tecnica del finto incidente.





