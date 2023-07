Savona, da Pnrr e Provincia 12,5 milioni per edilizia scolastica

Ammontano a oltre 12,5 milioni di euro gli investimenti nel settore dell'edilizia scolastica in provincia di Savona. Il piano dettagliato degli interventi, che riguardano il miglioramento sismico e adeguamento alla prevenzione incendi in 12 istituti, è stato presentato questa mattina nel palazzo della Provincia.

Undici interventi sono già stati appaltati e in via di esecuzione, altri due sono in fase di progettazione e dovranno essere appaltati entro metà settembre.

"Siamo riusciti a intercettare oltre 11 milioni di fondi Pnrr e aggiungere 1 milione di euro di risorse del nostro ente - spiega il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri - per realizzare interventi non di forma, ma di sostanza. Si dovrà rendere compatibile l'esecuzione dei lavori con l'attività didattica, in alcune situazioni si farà ricorso alla dad ma cercheremo di operare al meglio per evitarlo. Con alcuni istituti abbiamo già concordato che i dipendenti della provincia daranno supporto per l'adeguamento degli spazi. Non un punto di arrivo, ma di passaggio per migliorare gli ambienti delle nostre scuole". Tra gli interventi più significativi, l'adeguamento sismico dell'istituto alberghiero Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio (1,78 milioni di euro), del liceo Calasanzio di Carcare (1,43 milioni) e dell'alberghiero Migliorini di Finale Ligure (2,3 milioni).



