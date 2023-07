La Spezia, due manifestazioni contro fumi navi da crociere

Giornata di protesta contro i fumi generati dalle navi da crociera alla Spezia. Due le manifestazioni in programma: la prima di fronte al Palazzo di Giustizia e la seconda, questo pomeriggio alle 18 che si terrà di fronte alla Capitaneria di Porto. Questa mattina alcune decine di cittadini si sono ritrovati di fronte al Tribunale sotto l'egida del comitato 'Turismo sì, inquinamento no', che raccoglie associazioni come Circolo Pertini, No Biodigestore, Cittadinanza attiva, Italia Nostra, Legambiente, Vas, Palmaria sì Masterplan no, Associazione Posidonia.

"Portiamo la nostra voce in un atto che è anche di solidarietà nei confronti della magistratura - ha detto l'avv.

Rino Tortorelli -. Abbiamo dato loro un compito difficile dal punto di vista tecnico e una responsabilità pesante", facendo riferimento all'esposto presentato qualche mese fa. Il comitato cita i 36 superamenti del valore di NO2 registrati dalla centralina di San Cipriano, zona densamente abitata di fronte al molo crociere, registrati nel corso del 2022. Superamenti per cui l'Asl5, audita in commissione consiliare alla fine di quell'anno, affermò di "non poter escludere eventuali effetti sanitari della qualità dell'aria registrata dalla stazione La Spezia - San Cipriano/Libertà". I parametri, stabiliti a livello europeo, sono destinati a diventare più stringenti tra il 2030 e il 2050. "Ci attendiamo in primis risposte dal Comune della Spezia - ha detto Tortorelli -, che come sempre si trincera dietro un silenzio assente quando si palesa un tema delicato, che sia la sanità o l'inquinamento". Oggi pomeriggio alle 18 il presidio si sposta di fronte alla Capitaneria di Porto, a due passi dal lungomare e dal Molo Garibaldi dove anche oggi sono ospitate due grandi navi da crociera.



