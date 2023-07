Guardia costiera Savona, multe a cinque balneari per 11mila euro

La Guardia Costiera di Savona ha controllato 20 concessionari di stabilimenti balneari e sono state accertate violazioni amministrative alle norme sulla sicurezza balneare e sulla tutela dell'ambiente marino e costiero contestando 5 verbali amministrativi per un totale di oltre 11 mila euro.

In mare i mezzi navali della Guardia Costiera di Savona hanno pattugliato il litorale verificando il rispetto da parte dei diportisti delle norme di navigazione e in particolare del divieto di entrare e stazionare nella fascia riservata alla balneazione. Molte sono state le contestazioni effettuate dai militari ai diportisti inosservanti. Durante il weekend, a tutela della protezione e conservazione delle risorse ittiche, ha portato ad individuare, nel comune di Vado Ligure, due pescatori sportivi che, in violazione alla normativa di settore, avevano pescato un quantitativo di prodotto ittico ben superiore ai 5 kg consentiti dalla Legge. Il quantitativo del pescato rilevato, è stato posto sotto sequestro amministrativo così come l'attrezzatura da pesca. A ciascuno dei pescatori è stata comminata una sanzione amministrativa di 4 mila euro.



