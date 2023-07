Dà una testata in faccia ad anziana per rapinarla, arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, che alcuni giorni fa ha dato una testata in faccia a una anziana per rubarle la catenina. L'aggressione è avvenuta a bordo del bus 14, vicino il ponte Sant'Agata. I militari dell'aliquota operativa hanno identificato il ragazzo grazie alle telecamere di video sorveglianza.

Arrestato anche un cittadino brasiliano di 25 anni che in via Gramsci ha aggredito un uomo di 46 anni per rubargli il portafoglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA