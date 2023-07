Consiglio Liguria ricordala strage di via D'Amelio con 1658 passi

I consiglieri regionali della Liguria hanno animato una camminata simbolica di 1.658 passi da una casa confiscata alla mafia nel cuore del centro storico di Genova fino alla sede dell'assemblea legislativa ligure alla vigilia del trentunesimo anniversario dalla strage di via d'Amelio, in cui vennero uccisi il magistrato Paolo Borsellino assieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Una camminata per non dimenticare l'autobomba in via D'Amelio esplosa il 19 luglio 1992 alle 16:58.

Presenti il presidente del Consiglio regionale, il presidente della Commissione regionale Antimafia Roberto Centi, i consiglieri di tutte le forze politiche e gli assessori della Giunta Titi, che hanno sfilato per le strade di Genova, aderendo all'iniziativa lanciata a livello nazionale dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative.

"Nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata - ha detto Medusei - l'unità delle istituzioni è fondamentale. Per questo non abbiamo esitato ad aderire all'iniziativa della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, che si è riunita proprio la settimana scorsa a Palermo in seduta plenaria: la nostra camminata di oggi, un piccolo gesto simbolico che parte da uno dei locali sequestrati alla mafia dove la Fondazione Gigi Ghirotti ha aperto un punto di informazioni per la sua opera di assistenza domiciliare".

"Sono soddisfatto della partecipazione all'iniziativa di oggi, anticipata di un giorno rispetto alla ricorrenza di via D'Amelio per farla coincidere con la seduta del Consiglio - ha spiegato Centi - La staffetta di oggi intende legare il tema delle mafie, operanti purtroppo anche in Liguria, con quello del recupero dei beni confiscati, che in tutta la regione sono più di 400".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA