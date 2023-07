Caldo, da S.Egidio Genova campagna aiuto anziani soli

Una campagna contro la solitudine e l'indifferenza per tutelare gli anziani dai rischi legati al caldo e all'estate ma rivolta a tutti i genovesi, perché si facciano parte attiva di una rete sociale di supporto alle persone sole. La sta portando avanti, con il sostegno economico di Comune di Genova e Compagnia di San Paolo, la comunità di Sant'Egidio. Il progetto è stato presentato oggi a palazzo Tursi. La necessità di attuare una strategia parte da un dato: a Genova il 38,6% degli over 75, cioè 1 su 3, vive solo. Il progetto di Sant'Egidio prevede la distribuzione di 20mila volantini e migliaia di locandine con uno speciale decalogo.

"Per una città solidale e contro l'isolamento - sottolinea il responsabile genovese di Sant'Egidio Andrea Chiappori - si tratta per esempio di non chiudere gli occhi davanti a chi vive vicino a noi, facendo attenzione se una persona sola ritiri la posta o si ricordi di aprire le finestre alla sera, chiedendo se abbia bisogno che faccia la spesa o acquisti i farmaci, chiedendo come stia, mettendosi a disposizione". La campagna parte da un monitoraggio nell'ambito del programma "Viva gli anziani", attivo a livello nazionale, presente a Genova nei quartieri di Begato, Sampierdarena, Sestri Ponente e Centro storico e che ha in carico più di 3500 over80. "La strategia proposta è il monitoraggio attivo attraverso visite, telefonate, aiuto nella vita quotidiana e la creazione di una rete di prossimità, ovvero la ricostruzione di un tessuto di solidarietà accanto agli anziani, per permettere loro di rimanere a casa senza ricorrere al ricovero in istituto - continua Chiappori - o a una frequentazione impropria dei pronti soccorso e ospedali".

Alla presentazione del progetto anche l’assessore al Sociale del Comune Lorenza Rosso e il vicesindaco Pietro Piciocchi: “Si tratta di un programma importante perché crea una rete di protezione per una delle piaghe più difficili nella nostra società, la solitudine, e perché rappresenta anche un’alternativa a opzioni molto più costose da un punto di vista della spesa pubblica”. Sant'Egidio incontra gli anziani a Genova da oltre 40 anni e oggi sono più di 5mila le persone over75 legate alla comunità. Tra queste circa 1.800 vivono in strutture residenziali, oltre 3mila sono sostenute nelle loro case e 300 over75 sono a loro volta sostegno e aiuto ad altri anziani o ad altre persone in difficoltà.



