AutoFiori, tir fermo in doppio senso provoca 21 km coda

L'incidente occorso a un Tir che viaggiava sull'Autofiori e al quale è scoppiata una gomma sta provocando 21 km di coda e forti rallentamenti tra Ventimiglia e Arma di Taggia verso Imperia. L'incidente è avvenuto stamani in un un tratto in cui si viaggia a doppio senso di marcia per alcuni lavori in corso. Il mezzo pesante si è intraversato bloccando cosi il traffico.

Poco dopo le 13 il mezzo pesante è stato rimosso ma la situazione non è migliorata, anche a causa di molti altri mezzi pesanti che stanno riprendendo il proprio viaggio.



