AutoFiori, tir fermo in doppio senso provoca 12 km coda

Dodici chilometri di coda si segnalano sull'AutoFiori, tra Bordighera e Arma di Taggia in direzione Imperia e 5 chilometri verso il confine con la Francia, a causa dell'intraversamento di un tir dovuto al probabile scoppio di uno pneumatico, in un tratto a doppio senso di circolazione. Sul posto sono presenti gli operatori di AutoFiori. Si attende la riparazione del guasto o, in alternativa, la rimozione del mezzo, prima che la circolazione possa riprendere. Si preannunciano comunque rallentamenti anche dopo la ripartenza, essendoci anche molti mezzi pesanti fermi.





