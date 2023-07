Spezia presenta nuove maglie col nuovo sponsor tecnico

Lo Spezia Calcio ha presentato la prima e la seconda maglia per la stagione di serie B 2023/24.

A firmale è il nuovo sponsor tecnico Robe di Kappa, che sostituisce Acerbis con cui il club ligure ha collaborato negli scorsi otto anni. Scelti i colori tradizionali: bianco con inserti neri per la prima casacca e nero con dettagli oro per la seconda. I modelli per il lancio del nuovo kit sono stati i giovani calciatori Nicolò Pietra, Laurens Serpe, Nicolò Bertola, Francesco Plaia, Pietro Candelari e Dario Mascardi, che si sono prestati allo shooting nello scenario del Castello San Giorgio che domina il centro storico della città, prima della partenza per il ritiro di Santa Cristina Valgardena. La terza maglia sarà invece svelata più avanti durante la stagione e, come l'anno scorso, sarà legata a un progetto di promozione territoriale. Lo scorso anno furono scelti i colori delle Cinque Terre per finanziare il progetto di un sentiero accessibile anche agli escursionisti disabili all'interno del territorio del parco nazionale.



