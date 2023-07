Spezia, la Juventus cerca Holm

Si infiamma il mercato attorno a Emil Holm, 23enne esterno della nazionale svedese che ha attirato l'interesse di Juventus, Atalanta e alcune formazioni di Premier League. Lo Spezia lo valuta 12 milioni. La società ligure conta sulla sua cessione e su quella dell'attaccante angolese M'bala Nzola, 26 anni, capace di andare in doppia cifra nella passata stagione, per avere un tesoretto per mettere in sicurezza il bilancio e dare al neo tecnico Alvini gli uomi per provare subito a riconquistare la Serie A. Sull'attaccante c'è forte l'interessamento della Fiorentina: l'allenatore dei viola Italiano lo ha già allenato a Trapani e a Spezia e il giocatore fu sempre protagonista. La sua valutazione è sui 15 milioni.

Intanto il centrocampista Francesco Cassata è un calciatore dello Spezia a titolo definitivo. Ventisei anni compiuti ieri, proviene dal Genoa che lo ha girato in prestito al Parma e alla Ternana nelle ultime due stagioni. Con gli umbri 27 presenze nello scorso campionato cadetto. Nativo di San Terenzo nel Golfo della Spezia, per Cassata è un ritorno nella società di cui vestì la maglia da bambino, prima di essere acquistato dall'Empoli che lo cedette a sua volta alla Juventus. E' il terzo acquisto dello Spezia dopo quelli del centrocampista Kouda dal Picerno e del terzino Cugnata dalla Casertana.



