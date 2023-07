'Vieni con me', fermata una giovane che ha tentato di prendere una bimba

Non c'è nulla di chiaro né di evidente nella storiaccia avvenuta oggi a Imperia, dove una ragazza è stata sospettata di voler rapire una bimba di un anno L'unica cosa certa è che la ragazza la bambina non l'ha nemmeno toccata, ma ha dato in escandescenze mandando all'aria una farmacia prima che qualcuno la immobilizzasse e chiamasse carabinieri e soccorsi. Ma i fatti dovranno essere chiariti, a partire da quelle due frasi "Vieni via con me" e "Datemi la bambina" riferite dai testimoni. A Imperia il sole è ancora rovente quando padre, madre e la loro bimba si trovano davanti alla farmacia di largo Sabatini. Secondo le prime testimonianze, la ragazza, già in forte stato di agitazione, li avrebbe avvicinati dicendo "datemi la bambina".

I genitori si sono spaventati e si sono rifugiati in farmacia seguiti dalLa giovane donna. Subito dopo quest'ultima ha dato in escandescenze, fracassando tutto quello che riusciva a fracassare. C'è chi ha chiamato i carabinieri, chi il 118. La ragazza è stata portata fuori dove si sono occupati di lei volontari e il medico inviati dal 118. È stata sedata e ora è in ospedale. Ma cosa c'è di vero, in questa storia? Davvero la ragazza voleva rapire la bambina? L'episodio, su cui i carabinieri stanno ancora cercando di fare chiarezza, ha ancora flebili contorni che si prestano a più interpretazioni. Di vero c'è che i carabinieri sono intervenuti perché la giovane ha dato in escandescenze, di vero c'è che i medici del 118 l'hanno sedata e che è stata trasferita in ospedale, dove verrà sottoposta a una serie di esami, alcologici e tossicologici compresi. Di vero c'è che i genitori della bambina sono sotto choc ma che non hanno sporto denuncia, che la farmacia ha subito danni ingenti. Per ora, e fin quando l'Arma non avrà concluso le indagini, di vero c'è stata soltanto la paura.

