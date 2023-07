Otto denunciati per la rissa in spiaggia a Savona

Otto ragazzi sono stati denunciati dalla Polizia per la rissa avvenuta in spiaggia ieri a Savona.

Le Volanti erano intervenute alla spiaggia libera della zona di Piazzale Eroe dei Due Mondi, dove alcuni ragazzi dopo una accesa discussione avevano cominciato a picchiarsi davanti a bagnanti.

La lite tra i giovani, per la maggior parte poco più che maggiorenni, è scaturita per motivi banali, a causa di una improvvisata partita a calcetto. I poliziotti hanno placato gli animi e sei dei coinvolti sono stati accompagnati al Pronto Soccorso. Una volta sentite le persone coinvolte e ricostruito l'accaduto, otto di loro, di età compresa tra i 44 e i 19 anni, sono stati denunciati per rissa.

Nei loro confronti il Questore sta valutando l'emissione di provvedimenti di prevenzione.



