Omicidi di prostitute a Sarzana, iniziato processo a Bedini

Ha avuto inizio stamattina il processo che vede imputato Daniele Bedini, il falegname 33enne di Carrara arrestato nel giugno 2022 per gli omicidi di due donne avvenuti nell'arco di 24 ore a Marinella di Sarzana. A venir uccise con due colpi di pistola perdere la vita furono Nevila Pjetri, prostituta di origine albanese, e Carla Bertolotti, transessuale spezzina. Il processo ha preso avvio questa mattina a palazzo di Giustizia alla Spezia, in Corte d'Assise, davanti alla presidente Marta Perazzo e al giudice a latere Marinella Acerbi. I pm sono Monica Burani e il procuratore capo Antonio Patrono. Bedini non era in aula.

Pm e difesa hanno chiesto l'ammissione dei propri testi, per quel che riguarda quelli della difesa la corte ne ha ammessi una parte. È stato inoltre stilato il calendario delle udienze, che saranno 13 a partire dall'11 settembre per finire entro dicembre. Il 13 novembre è fissato l'esame dell'imputato.





