Liguria, un centinaio di accessi nei pronto soccorso per caldo

Un centinaio di accessi per patologie correlate al caldo in tutti i nosocomi liguri, con 'picchi' di 12 accessi al Galliera di Genova e 20 nei due ospedali dello Spezzino. Ancora una giornata di gran caldo in tutta la Liguria, con elevate temperature percepite a causa dell'umidità dell'aria che ha raggiunto il 90% nell'entroterra.

È infatti l'alto tasso di umidità, solo in parte mitigato dalla brezza, a creare i maggior problemi alla popolazione fragile, soprattutto bambini e anziani. Secondo i dati forniti dall'Arpal sulla costa l'umidità oggi ha toccato l'80% mentre ieri sera a Genova ha sfondato il dato del 90%. Nell'entroterra il dato resta stabile al 90%. Anche in Val d'Aveto, oltre i mille metri, si registra il 50% di umidità.



