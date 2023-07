Il viaggio come scoperta, il premio Chatwin torna alla Spezia

Il viaggio come scoperta di territori, siano essi lontani o meno. Il Premio Chatwin - Camminando per il mondo torna alla Spezia, città in cui nacque 22 anni fa, per iniziativa della giornalista Luciana Damiano. Il premio, che si rivolge ad appassionati viaggiatori e di letteratura di viaggio, è dedicato alla memoria dello scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin. La manifestazione si terrà i prossimi 17 e 18 novembre, ma c'è tempo fino al 21 ottobre per proporre racconti e reportage al bando di concorso internazionale.

L'evento, organizzato da Associazione Culturale Chatwin, con il contributo di Comune della Spezia, Regione Liguria e il sostegno di Fondazione Carispezia, è stata presentata a palazzo civico alla Spezia dal sindaco Pierluigi Peracchini, dalla dirigente del settore Cultura Rosanna Ghirri e da Luciana Damiano, ideatrice e direttrice artistica del Premio.

"La Spezia ha un legame molto stretto con l'arte, la cultura e l'avventura e siamo contenti che il Premio Chatwin torni nella città dove è nato, una grande occasione che incoraggia scrittori ed avventurieri a condividere le loro storie e le loro esperienze uniche con il mondo" ha detto Peracchini. La giuria sarà presieduta dallo scrittore Andrea De Carlo e dal maestro della fotografia Francesco Cito. A novembre sono previsti incontri, mostre fotografiche e laboratori, con approfondimenti dedicati alla Patagonia, regione cara a Chatwin, e il coinvolgimento delle scuole in reportage su "Viaggi a km zero".





