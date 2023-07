Il premio Donna Scrittrice a Simona Baldelli

Simona Baldelli, con il romanzo "Il pozzo delle bambole" (Sellerio, 2023) ha vinto la 38/a edizione del Premio letterario nazionale per la donna scrittrice - Savona 2023, promosso dal Comune di Savona, con l'organizzazione del Teatro dell'Opera Giocosa Onlus - Teatro di Tradizione. La scrittrice marchigiana, romana d'adozione, si è imposta sulle altre due autrici della terna: Michela Monferrini con "Dalla parte di Alba" (Ponte alle Grazie, 2023) e Valeria Parrella, con "La Fortuna" (Feltrinelli, 2022). Nella votazione congiunta delle due giurie, tecnica e popolare, Simona Baldelli ha ottenuto 11 voti; 8 voti sono andati a Michela Monferrini; 6 a Valeria Parrella. La terna era stata scelta, tra le 62 opere in concorso, dalla giuria tecnica presieduta da Elvio Guagnini. La giuria popolare era composta da 20 lettori, la metà dei quali di età inferiore ai 30 anni.

Il premio opera prima è andato a Greta Pavan, per il romanzo "Quasi niente sbagliato" (Bollati Boringhieri,2023); il premio speciale della giuria è stato attribuito a Rosella Postorino per il romanzo "Mi limitavo ad amare te" (Feltrinelli, 2023).

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera a Savona sull'antica fortezza del Priamàr. Il premio a Simona Baldelli è stato consegnato dal sindaco Marco Russo.



