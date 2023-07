Accusato di minacce sindaco Scajola spiega, "solo frase volgare"

"Una frase volgare dopo una telefonata di provocazioni che il sindaco aveva ricevuto e nel continuo e nel crescendo di questo ho usato un terminologia non consona. Non una minaccia, era una risposta irritata". Lo ha detto il sindaco di Imperia Claudio Scajola uscendo da palazzo di giustizia di Imperia dopo l'interrogatorio, durato circa quattro ore, perché indagato per minacce a pubblico ufficiale nei confronti dell'allora comandante della polizia locale, Aldo Bergaminelli, cui secondo l'accusa avrebbe intimato, con una telefonata dai toni accesi, di non effettuare un sopralluogo in un terreno di zona Caramagna, dove un meccanico "sfrattato" dalla precedente sede stava cercando di aprire una nuova officina in un terreno non edificabile.

E' stato lo stesso Scajola, accompagnato dall'avvocato Elisabetta Busuito, a chiede di essere interrogato e oggi è stato ascoltato dal sostituto procuratore Barbara Bresci. La frase incriminata è "Mandi i vigili fuori dai c…".

"È stato un confronto corretto con un sostituto procuratore preparato - ha detto Scajola -. Abbiamo ragionato su tutta questa vicenda. Non ho mai rivolto minacce a nessuno in vita mia e tanto meno all'ex comandante dei vigili urbani di Imperia.

Abbiamo allargato l'esame di tutta questa storia complessa e di quando fui spintonato a Costa D'Oneglia". Quest'ultima vicenda risale al 2 luglio del 2022, quando il sindaco venne spintonato da un giovane nel corso di una manifestazione. Scajola incontrò il ragazzo e lo perdonò senza voler presentare denuncia ma la polizia municipale trasmise ugualmente gli atti alla procura, creando un nuovo motivo di attrito. "Abbiamo ricostruito assieme quanto accaduto in questo periodo, in un rapporto franco, molto positivo, che mi ha dato piena soddisfazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA