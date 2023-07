Tar sospende il taglio dei pini in corso Podestà a Genova

Il Tar ha accolto l'istanza e di sospensione del taglio dei pini in corso Podestà, a Genova. Lo rendono noto alcune associazioni che si erano schierate contro la scelta del Comune. Il Tribunale amministrativo si pronuncerà il 10 agosto. Nei giorni scorsi contro il provvedimente si era schierato anche il Gruppo Pd in Comune e Italia Nostra aveva scritto all'assessore Pietro Piciocchi per chiedere di sospendere il lavori.

Il ricorso al Tar era stato presentato dagli avvocati di tre residenti. In realtà già nelle settimane passate il vicesindaco Pietro Piciocchi, nel corso di una commissione in municipio Centro Est, aveva convenuto sull'opportunità di fermare momentaneamente l'intervento per valutare soluzioni tecniche alternative. "Si dice che il Tar ha sospeso i lavori e che avrebbero dovuto iniziare oggi - spiega Piciocchi - ma non è così, oggi non ci sarebbe stata alcuna consegna dei cantieri".

Al termine dei lavori i pini domestici dovrebbero essere sostituiti con i pini d'Aleppo. Sette i pini malati che saranno comunque abbattuti, mentre 11 sono quelli sani. "Non accetto la narrazione per cui non saremmo sensibili al tema del verde e a quello del paesaggio - prosegue il vicesindaco - tant'è che il progetto di Spim prevedeva la sostituzione con pini d'Aleppo mentre ci sono state forze d'opposizione che avevano spinto perché la sostituzione avvenisse con arbusti". Contro l'inizio dei lavori, previsti per lunedì 17 luglio, le opposizione, Italia Nostra e Nuova Ecologia Genova avevano organizzato un presidio. "Nei giorni scorsi abbiamo raccolto 350 firme contro il taglio degli alberi - dice Guido Colella, residente in corso Podestà - questa è un'iniziativa che abbiamo portato avanti per il bene della città. Siamo soddisfatti per lo stop e siamo contenti se il Comune ha intenzione di tornare sui propri passi.

Mi auguro che il sindaco Bucci e il vicesindaco Piciocchi fermino definitivamente il progetto, le alternative ci sono". I Pini verrebbero tagliati perché secondo i tecnici di Spim le radici creano infiltrazioni negli edifici sotto la passeggiata.

Il ricorso dei cittadini è diretto all'autorizzazione della Sovrintendenza prima che alle azioni del Comune.



