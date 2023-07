Riaperta galleria in A12, la soddisfazione di Tomasi

Come annunciato ieri da Aspi e Regione, questa mattina alle 6 è stata riaperta su entrambe le corsie la galleria Monte Giugo, in A12 tra Recco e Nervi. Per completare i lavori di ripristino il tratto autostradale è stato chiuso dalle 2 alle 6. I lavori si erano resi necessari a causa dei danni provocati dall'incendio di un pullman, incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa. E' stata una corsa con il tempo per scongiurare pesanti disagi al rientro dei vacanzieri. La prima corsia all'interno del tunnel era stata aperta venerdì alle 13.30. I tecnici e le maestranze di Aspi hanno lavorato 24 ore su 24 per fare in modo che il tunnel tornasse completamente fruibile per questa domenica e l'apertura è avvenuta con alcune ore di anticipo rispetto a quanto previsto dopo il dissequestro della galleria da parte della magistratura.

Sono stati impegnati 40 tecnici, 100 operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 12 furgoni, 15 mezzi speciali, su più turni di lavoro.

"Voglio ricordare le donne e gli uomini di Aspi e delle società appaltatrici - dice l'Ad di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi - che, in queste notti, hanno lavorato con determinazione. È stata una corsa contro il tempo in vista del controesodo di questa giornata, un grande risultato ottenuto grazie al loro impegno. I miei ringraziamenti vanno inoltre al viceministro Rixi, al presidente Toti e all'assessore Giampedrone per il supporto espresso in queste ore".

"La riapertura delle due corsie ha permesso di scongiurare una situazione di grave emergenza che si sarebbe potuta verificare sulle nostre autostrade a causa del rientro dei turisti. Un ringraziamento va agli operai che hanno lavorato senza sosta per consentire la riapertura in anticiporispetto ai tempi inizialmente previsti e a Trenitalia che oggi ha messo a disposizione 4 treni in più da Genova a Sestri per alleggerire il traffico", dicono Toti e Giampedrone.

Ma se il traffico scorre senza intoppi in quel tratto dell'A12, problemi ci sono in A26 con 8 km di coda per traffico congestionato tra Masone e Genova Voltri, mentre in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla la coda è di 1km per una riduzione di carreggiata.



