Lite in spiaggia a Savona, sei feriti

Rissa nella spiaggia libera sotto al Priamar di Savona. Due gruppi si sono affrontati e la lite è sfociata in rissa con pugni e calci: tutto davanti a numerosi bagnanti che hanno chiamato Polizia e Carabinieri. Sul posto anche diverse ambulanze. Sei i feriti, tre trasportati in ospedale e tre medicati sul posto. Gli investigatori stanno ricostruendo il motivo che ha scatenato la rissa per accertare le responsabilità e stanno ascoltando i testimoni. I coinvolti potrebbero essere denunciati per rissa aggravata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA