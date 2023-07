Calcio: la Samp di Pirlo debutta con un 7-0 firmato dai baby

La Sampdoria di Andrea Pirlo parte da un 4-3-3 e dopo una settimana di lavoro batte 7-0 a Livigno la Rappresentativa Valtellinese sotto gli occhi del patron Andrea Radrizzani. Con una squadra ancora da formare e con diversi assenti (De Luca e Conti), tra cui il portiere Audero che sta completando il recupero dopo l'operazione alla spalla destra, ma dato in partenza , si sono messi in evidenza i giovani Stoppa e Delle Monache che hanno firmato una doppietta. Nel primo tempo Pirlo ha proposto il 4-3-3 con Falcone in porta e una linea difensiva composta da Depaoli, Ferrari, Lotjonen e Murru,a centrocampo Benedetti, Yepes e Verre, tridente offensivo con Borini, Gabbiadini e Stoppa. Ed è quest'ultimo, reduce da una buona stagione al Vicenza in Lega Pro con 9 reti in 36 presenze, a mettersi in evidenza con una doppietta (all'11' e al 32'). Nella ripresa girandola di sostituzioni con spazio ad altri baby promettenti con l'ex Pescara Delle Monache che segna il tris al 47' e poi chiuderà i conti al 90'. Nel tabellino dei marcatori anche Giordano al 60', Malagrida al 73' e Di Stefano al 77'.



