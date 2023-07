Toti, dopo rogo in galleria A12 domani alle 6 libera 2/a corsia

"Aspi sta facendo ogni sforzo per riaprire la seconda corsia della galleria Monte Giugo", in A12 tra Recco e Nervi, "già domani alle 6". Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che "è in costante contatto con Aspi per verificare lo stato dei lavori per la riapertura, prevista per domani". "Dalla mezzanotte alle 6 si lavorerà con la chiusura del tratto in chiusura del tratto", sottolineano Toti e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. Successivamente Aspi ha comunicato che i lavori a tratto chiuso cominceranno alle 2. "La chiusura, inizialmente prevista per la mezzanotte, è stata fatta slittare di due ore di concerto con Regione e i sindaci del territorio viste le manifestazioni serali previste".

Anche oggi non sono mancati i disagi e dalla tarda mattinata tra Recco e Nervi si è formata una coda di 4 km rimasta costante.

Toti ricorda che sono stati oltre 100 i tecnici e gli operai che hanno lavorato anche in queste notti. In quella galleria domenica ha preso fuoco un bus turistico: il rogo ha costretto Aspi a compiere una serie di lavori per ripristinarla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA