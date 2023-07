Sciopero aeroporti, 8 voli cancellati a Genova

Sono otto, al momento, i voli cancellati all'aeroporto di Genova per lo sciopero nazionale del personale di terra degli aeroporti, degli addetti ai servizi di handling e di check-in: i lavoratori sono impegnati nella vertenza per il rinnovo del contratto scaduto da 6 anni.

Le cancellazioni potrebbero salire visto che la protesta si incrocia con lo sciopero di piloti e assistenti di volo di alcune compagnie aeree quali Vueling e Malta Air, che opera i voli di Ryanair.

Al momento al Cristoforo Colombo risultano cancellati in arrivo tre voli Alitalia da Fiumicino delle 10.30, 14.30 e 18.35 e uno Klm da Amsterdam delle 11.15, mentre i voli in partenza cancellati sono tre dell'Alitalia delle 11.20, 15.20 e 19.25 e uno Klm delle 11.50.



