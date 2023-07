Lavori in galleria A12, 4 treni in più Genova - Levante

Per cercare di decongestionare il traffico dopo il rogo che ha distrutto un bus turistico domenica scorsa nella galleria Giugo della A12 tra Recco e Nervi in direzione Genova, sono stati organizzati per domani, domenica 16 luglio, quattro treni straordinari che circoleranno tra Genova e Sestri Levante. I treni partiranno da Genova Brignole alle 9.30 e 15.32 e da Sestri Levante alle 11.40 e 17.24: fermeranno anche nelle stazioni genovesi di Sturla, Quarto dei Mille, Quinto, Nervi oltre che Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Cavi.

"Ringrazio Trenitalia per la sensibilità dimostrata. Questa iniziativa è un incentivo ulteriore per raggiungere le località balneari lasciando l'auto a casa", ha commentato l'assessore regionale ai trasporti Augusto Sartori. I treni, che si aggiungono all'offerta già in programma, offriranno 2500 posti a sedere. I convogli sono messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane.



