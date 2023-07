'Lapidata' da fidanzato ubriaco, donna gravissima

È ricoverata in rianimazione una donna di 41 anni, sudamericana, presa a sassate domenica scorsa dal fidanzato ubriaco ai laghetti di San Carlo di Cese, a Pegli.

Il compagno, 27 anni, è stato denunciato dagli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto subito dopo l'aggressione. Secondo quanto ricostruito, i due stavano trascorrendo la giornata con alcuni amici ai laghetti di San Carlo, meta estiva prediletta dalla comunità sudamericana, quando il ragazzo ha prima insultato la donna e poi l'ha aggredita a calci, pugni, bottigliate in testa e poi l'ha presa a sassate. Gli agenti sono stati avvisati da alcune persone che hanno assistito alla violenza. Sul posto sono arrivate l'ambulanza e le volanti. La donna era svenuta e sanguinante.

Poco distante il fidanzato, completamente ubriaco, che ha iniziato anche a inveire contro i poliziotti.

Il fidanzato, che era in affidamento alla prova, è stato denunciato per lesioni aggravate, violenza privata e atti osceni. La compagna è ora ricoverata in rianimazione al Policlinico San Martino di Genova.



