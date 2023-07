In aumento accessi pronto soccorso Liguria correlati a caldo

Gli accessi ai pronto soccorso della Liguria nella giornata odierna per patologie riacutizzate dal caldo e per quelle direttamente causate dal caldo hanno oscillato tra le cinque e le dieci unità in ciascuna struttura ospedaliera. Da qui l'appello del governatore Giovanni Toti e dell'assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola: "è importante - scrivono in una nota - mantenere alta la soglia d'attenzione sulle persone fragili".

"In queste ore - scrivono facendo riferimento anche al 'bollino arancione', l'alert emesso dal ministero della Salute - è importante mantenere alta l'attenzione sulle persone più esposte, i più fragili e le persone anziane. Ed è per questo che invitiamo, soprattutto in occasione delle giornate più calde a bollino arancione come quelle di oggi e domani, a seguire i consigli utili e preziosi per prevenire eventuali problemi da calore eccessivo". La Asl 3 genovese ha attivato un ambulatorio mobile in piazza De Ferrari aperto tutti i pomeriggi da lunedì scorso e fino a venerdì 15 settembre dove saranno presenti specialisti per fornire informazioni e consigli utili. Attivi il numero verde regionale e il progetto dei 'Custodi sociali': il numero verde regionale 'InformAnziani' 800 593 235 è valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova, a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.



