Frase di Petrarca per il lancio della nuova maglia della Samp

«Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, 'superba' per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica Signora del Mare». E' la frase di Francesco Petrarca scelta per il lancio della nuova maglia della Sampdoria. Il claim è proprio la 'Signora del Mare', preso in prestito dallo scrittore, sono parole che Petrarca dedicò a Genova dopo un suo viaggio in città.

La nuova casacca realizzata da Macron per le partite casalinghe, prevede la scritta interna al colletto, sull'etichetta, lo slogan la «Signora del Mare». In particolare nella tradizionale maglia blucerchiata blu royal, con le quattro bande centrali orizzontali, bianca, rossa, nera e di nuovo bianca, con al centro lo scudo di San Giorgio, c'è anche una novità. Il modello che caratterizza il nuovo kit casalingo 23/24 è nella grafica che ricrea le onde del mare, presente nella parte alta, anteriore e posteriore, e sulle maniche. All'altezza del cuore anche il simbolo della Samp, il 'Baciccia. La seconda maglia sarà bianca e la terza nera



