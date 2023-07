Concorso Lirico di Portofino, 105 giovani da tutto il mondo

Sono 105 i nuovi talenti del canto provenienti da tutto il mondo che quest'anno si esibiranno dal 18 al 23 luglio al Concorso Lirico Internazionale di Portofino-Clip. In gara giovani dai 18 ai 30 anni in rappresentanza di 47 nazioni di ogni continente, selezionati tra quasi 300 candidati. A guidare la giuria, come sempre, sarà il sovrintendente della Scala Dominique Meyer, che valuterà i giovani cantanti con Peter de Caluwe, Direttore Generale de La Monnaie di Bruxelles; Jonathan Friend, Consulente Artistico del Metropolitan di New York e dell'Irish National Opera; Sophie Joyce, Casting Director all'Opéra National de Paris; Carolin Wielpütz, Direttore dell'Amministrazione Artistica Theater an der Wien; e gli italiani Cristiano Sandri, Direttore Artistico del Teatro Regio di Torino; Gianni Tangucci, Coordinatore Artistico dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e responsabile delle preselezioni di CLIP, e Claudio Orazi, Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova. Le eliminatorie sono in programma il 18 e 19 luglio dalle 10 alle 17 nel Teatrino di Portofino. Il 20 le semifinali cui accederanno solo una ventina dei candidati. Il 21 alle 16:30 nel Teatro Sociale di Camogli avrà luogo la finale. Domenica 23 luglio, alle 21 nella piazzetta di Portofino il concerto di premiazione "Francesco Brioschi Editore" con l' esibizione dei dieci finalisti di CLIP accompagnati dall'Orchestra del Carlo Felice di Genova, diretta quest'anno dal Maestro Alessandro Bonato, e due ospiti d'eccezione, il violinista salernitano Giuseppe Gibboni, vincitore in carica del Premio Paganini, e il contrabbassista argentino Julián Medina, ultimo vincitore del Concorso Bottesini, che si esibiranno per la prima volta insieme nel Gran Duo Concertante di Giovanni Bottesini. Il concorso Lirico Internazionale di Portofino è organizzato dall' Associazione Bottesini in collaborazione con l' amministrazione comunale, la Fondazione Teatro Carlo Felice, e il Premio Paganini, con il patrocinio della Regione Liguria e dei comuni di Genova, Portofino e Crema, e con il sostegno di un gruppo di grandi sponsor.



