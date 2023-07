Comune Sarzana 'sfratta' l'Anpi

Il Comune di centrodestra di Sarzana 'sfratta' l'Anpi. L'associazione dei partigiani ha raccontato in un comunicato di dover lasciare la sede che occupa da ormai vent'anni perché i locali diventeranno gli spogliatoi del palazzetto dedicato all'hockey. "Ne siamo venuti a conoscenza per caso nel 2019, a seguito di un sopralluogo tecnico, non proceduto da alcuna comunicazione del Comune.

Abbiamo atteso finora con discrezione i rinvii dell'amministrazione comunale. Oggi, col precipitare degli eventi, ci dobbiamo rivolgere pubblicamente alla cittadinanza" scrive l'Anpi in una nota. La sede dovrà essere sgomberata entro il 18 luglio, ma la soluzione indicata dal Comune dentro il centro Barontini "non consentirebbe lo svolgimento delle nostre attività né il trasferimento di tutto il materiale". L'Anpi chiede ai propri sostenitori di reperire uno spazio di 12 mq per mettere in magazzino il materiale. "Dopo decenni di attività per attualizzare la memoria dell'antifascismo ci sembra scandaloso che un'amministrazione pubblica non trovi un ricovero temporaneo in attesa di una nuova sede" per libri, targhe, foto e testimonianze . Per rispetto dei partigiani "crediamo che la bandiera della brigata Muccini non debba finire chiusa in un cassetto". Sarzana ha avuto una grande attività partigiana e antifascista ed è stata la prima città in Italia il 21 luglio del 1921 a opporsi alle squadre d'azione fascista. L'assessore alla Cultura Giorgio Borrini ha risposto auspicando un ripensamento rispetto alla soluzione proposta. "Dispiace abbiano rifiutato gli spazi messi a disposizione su nostra richiesta dal circolo Barontini, che come magazzino sono molto più ampi dei 12 mq chiesti da Anpi e garantiscono il proseguimento di ogni attività. Speriamo che Anpi ci ripensi". L'associazione partigiani ribatte che "durante tutta la settimana i locali dove dovremmo collocare i materiali sono dedicati alle attività con conseguente impossibilità di accesso da parte nostra". Inoltre molto materiale non troverebbe collocazione. "Non è una soluzione che permetterebbe lo svolgimento delle nostre attività, lo abbiamo detto al Comune che non ci ha offerto altre soluzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA