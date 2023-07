L'assessore Scajola chiede il bilinguismo per estremo ponente

"Siamo favorevoli al riconoscimento del bilinguismo nell'estremo Ponente della Liguria, dove il francese è praticamente allo stesso livello dell'italiano: un po' perché tanti francesi vengono qui a fare shopping; un po' per gli oltre cinquemila frontalieri che si recano nella vicina Francia e nel vicino Principato di Monaco per lavorare". Lo ha detto l'assessore regionale Marco Scajola alla consegna, a Ventimiglia, degli attestati dei corsi di francese organizzati dall'associazione Frontalieri Autonomi Intemeli (Fai), con il contributo della Regione.

"Speriamo che il ministero della Pubblica Istruzione riconosca il bilinguismo. Sarebbe un cambiamento in positivo, soprattutto nelle scuole, un riconoscimento importante per la Liguria. Credo pure che i nostri ragazzi vogliano già imparare il francese, lo studiano, quindi c'è già una strada segnata", ha sottolineato Scajola.

"Da ormai diverso tempo - ha aggiunto - grazie al Fai, stiamo facendo un lavoro che ritengo importante ovvero finanziare questo corso di francese che permette gratuitamente ai frontalieri di imparare una lingua e avere anche un attestato ufficiale di riconoscimento, per poter essere agevolati nel lavoro". Settanta i diplomi che sono stati consegnati.



