Ance Savona, acqua e sali minerali a operai contro il caldo

Per aiutare i lavoratori edili messi a dura prova dall'ondata di calore di questi giorni Ance Savona ha rivolto un appello alle imprese associate, consigliando la distribuzione di acqua fresca e sali minerali.

L'iniziativa è spiegata dal presidente dell'associazione savonese Massimo Baccino. "È previsto nelle prossime ore un aumento della calura, ma già in questi giorni molte delle nostre aziende hanno adottato misure correttive e preventive per aiutare i propri lavoratori. Tra queste c'è sicuramente l'idratazione che riveste un ruolo importante. Per questa ragione ricordiamo a tutti che la distribuzione di acqua fresca e magari di sali minerali è sicuramente un'azione utile e importante da mettere in atto in azienda attraverso i propri responsabili della sicurezza".

Intanto in Liguria i sindacati hanno chiesto alle aziende di anticipare l'inizio delle attività per esporre i lavoratori a meno ore di attività sotto il sole alto.



