Ubriaco provoca incidente, scappa e minaccia gente in strada

I carabinieri di Savona hanno arrestato un uomo di 32 anni che, ubriaco, prima ha causato un incidente stradale picchiando l'autista dell'altra macchina coivolta poi ha minacciato i passanti con un cacciavite.

E' successo a Savona. I carabinieri sono intervenuti quando è stato segnalato loro che l'uomo, dopo l'incidente e il pestaggio dell'altro autista, si era dato alla fuga a grande velocità sulla strada del Cadibona. Poco dopo, l'uomo ha effettuato un azzardato sorpasso di alcune auto, fra cui quella privata di un carabiniere che rientrava a casa e stava dando un passaggio a un collega.

Poco dopo il sorpasso, l'uomo ha accostato a destra ed è sceso scendeva dal mezzo impugnando un grosso cacciavite, minacciando un automobilista che nel frattempo si era fermato. I militari, pur liberi dal servizio, sono intervenuti e l'hanno disarmato poi hanno chiamato i rinforzi. L'uomo, come successivamente accertato, aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al massimo consentito. E' stato accompagnato in caserma e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Oggi l'autorità giudiziaria di Savona ha convalidato l'arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA