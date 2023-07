Spezia, firma Kouda. Scambio di capitani con Empoli

E' il ventenne centrocampista Rachid Kouda il primo acquisto estivo dello Spezia Calcio. Il giovane, nativo di Cantù da una famiglia originaria del Burkina Faso, arriva dall'AZ Picerno. Ha firmato questo pomeriggio un contratto fino al 2026. Dopo la cessione di Agudelo agli arabi dell'Al-Nasr, il direttore tecnico Eduardo Macia è pronto a chiudere altre tre operazioni in entrata. Vicini alla firma sono l'attaccante Luca Moro, che arriverà in prestito dal Sassuolo dopo aver conquistato la serie A con il Frosinone la scorsa stagione, e Pio Esposito, attaccante di scuola Inter, fratello di Salvatore che già veste la maglia bianca. In dirittura d'arrivo anche lo scambio di capitani con l'Empoli: Emmanuel Gyasi andrà in Toscana e Filippo Bandinelli compirà il percorso inverso. La prossima settimana dovrebbe poi segnare l'ingresso di un nuovo dirigente, ovvero Andrea Gazzoli, direttore generale della Spal nelle ultime stagioni, che sarà nominato amministratore delegato.



