Risse e violenza durante movida a Sestri Levante

Ancora risse e episodi di violenza ieri sera e la notte scorsa nel cuore della movida di Sestri Levante. Nel primo caso l'avventore di un bar è stato colpito ripetutamente alla testa con due sedie e successivamente si sono affrontati due gruppi di giovani lombardi, un gruppo di Quarto Oggiaro e l'altro di Loreto, dando vita a una maxirissa proseguita sul lungomare a colpi di di bottiglie di vetro.

L'intervento dei vigili urbani nel primo episodio e di carabinieri e guardia di finanza nel secondo hanno scongiurato danni maggiori. Il sindaco Francesco Solinas che ha tenuto per sé la delega alla sicurezza segue costantemente la situazione con il coordinamento di tutte le forze dell' ordine comprese la Polizia ferroviaria e la Locamare.

Le due risse hanno innescato anche una forte polemica politica. "Abbiamo presentato una mozione urgente - hanno spiegato Diego Pistacchi e Marco Conti per Fratelli d Italia e Forza Italia - perché la nuova giunta ripercorre le stesse politiche di quella precedente con ordinanze copia-incolla che in termini di sicurezza non portano a nulla" facendo riferimento alla rissa di via XXV Aprile e per le incursioni di baby gang in diverse zone della città e a Riva Trigoso. "Chiediamo - scrivono Pistacchi e Conti - che il territorio in questi mesi estivi sia presidiato giorno e notte".



