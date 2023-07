Ripresi i lavori galleria Monte Giugo, oggi riapre una corsia

Sono ripresi i lavori di ripristino nella galleria Monte Giugno, in A12, dopo l'autorizzazione da parte della procura. Stamani i consulenti nominati dai magistrati effettueranno un ultimo sopralluogo per formalizzare il dissequestro. Non è escluso che una corsia possa esser riaperta già nel primo pomeriggio di oggi. Ieri sera per alleviare i disagi legati alla mancata riapertura del tratto e allo scambio di carreggiata che sta determinando lunghe code, Regione ha concordato la sospensione di tutti i cantieri notturni e le eventuali chiusure previste sulle tratte autostradali di competenza di Aspi.



