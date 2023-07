Ricci, "la Sampdoria non ha categoria"

"La Sampdoria non ha categoria, la sua storia parla da sola. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto e di essere stato uno dei primi colpi della nuova società" . Si presenta così Matteo Ricci, il nuovo centrocampista blucerchiato, ai canali ufficiali del club dal ritiro della squadra a Livigno. Ricci è arrivato a titolo definitivo dal Frosinone firmando un triennale dopo l'ultima stagione in Turchia al Fatih Karagümrük dove era stato allenato dall'attuale mister blucerchiato Andrea Pirlo.

"Quando mi ha proposto di seguirlo in questa nuova sfida non ci ho pensato due volte. È stato tra i migliori interpreti nel ruolo ed essere allenato da lui è una grande soddisfazione" ha detto ancora Ricci che poi parla dei tifosi blucerchiati: "L'impatto è stato entusiasmante, non vedo l'ora di giocare a Marassi per sentirne il calore e il sostegno". Per lui che avrà il compito di guidare il centrocampo doriano la consapevolezza dell'importanza di questa avventura sotto la Lanterna: "Chi gioca a calcio a certi livelli, deve assumersi responsabilità e io arrivo alla Samp nell'età giusta per farlo. Conosco bene la categoria, la Serie B è un campionato lungo e imprevedibile: servirà umiltà ma noi abbiamo un obiettivo chiaro in testa e dobbiamo guardare solo a quello".

Intanto è atteso nel ritiro di Livigno Andrea Radrizzani, uno dei proprietari del club, per fare un summit di mercato con Pirlo e piazzare le prossime mosse. La prima riguarda Tommaso Augello, destinato al Cagliari in uno scambio con Antonio Barreca più un conguaglio economico a favore della società blucerchiata.



