Lavori dopo rogo galleria, 8 chilometri coda tra Genova e Recco

Ancora code sul tratto tra Genova e Recco, in A12, a causa della chiusura della Galleria di Monte Giugo dove cinque giorni fa ha preso fuoco un bus con alcuni turisti a bordo. La galleria, ancora non formalmente dissequestrata, è oggetto di lavori per il ripristino da parte dei tecnici di Aspi. Sul posto si registrano, adora, 8 km di coda tra Genova est e Recco verso Livorno e 1 km di coda tra Recco e Genova Nervi verso Genova.

Coda anche in A7 tra Busalla e il bivio A7/A12 Genova-Livorno in direzione Genova per lavori e in A10, tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova per traffico intenso.



