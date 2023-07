In tasca aveva documenti falsi, arrestato cittadino bielorusso

Un cittadino bielorusso è stato arrestato dalla Squadra mobile di Savona perché trovato in possesso di vari documenti contraffatti tra cui un documento valido per l'espatrio falso.

L'uomo, 42 anni, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di una carta di identità apparentemente rilasciata dalle autorità della Repubblica di Romania con validità per l'espatrio, documento che è poi risultato falso. Inoltre, sono stati sequestrati altri documenti contraffatti: una patente di guida e la carta di circolazione di un mezzo pesante anch'esse apparentemente rilasciate delle autorità romene. Ulteriori indagini hanno consentito di sequestrare ulteriori documenti falsi: una carta di identità italiana, una carta di qualificazione conducente italiana e una tessera sanitaria elettronica europea, documenti ottenuti utilizzando i dati anagrafici non autentici provenienti dai documenti falsi.

L'arrestato è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.





