Guida con patente revocata e tampona moto, morta passeggera

Una donna è morta questo pomeriggio a Marola sulla strada tra la Spezia e Porto Venere a seguito del tamponamento della moto su cui viaggiava da parte di un automobilista senza patente di guida. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 18 lungo Viale Fieschi all'altezza della località Acquasanta lungo la statale 530. La vittima è una spezzina di 69 anni che si trovava in sella alla moto condotta dal marito, che non avrebbe riportato ferite gravi. Le condizioni della donna sono invece apparse subito serie dopo essere stata sbalzata sull'asfalto. Soccorsa dai militi del 118, le manovre rianimatorie si sono rivelate inutili. Il pm di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti. Sul posto si sono portati gli uomini della Polizia locale e il medico legale per i rilievi e gli esami del caso. Il guidatore 47enne è risultato sprovvisto di patente di guida perché revocata.



