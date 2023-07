Ferito in incidente, centauro muore dopo 7 giorni di agonia

E' morto, dopo una settimana di agonia, Simone Ziporri, il ventenne di Cosseria che venerdì scorso era stato coinvolto in un incidente stradale lungo la strada provinciale 661 nei pressi di Murazzano, nelle Langhe.

Con la sua Kawasaki il giovane si era scontrato frontalmente con un camion. La notizia sta creando sgomento in tutta la Valbormida.

Simone, ex liceale del Calasanzio, lo scorso anno aveva conseguito la maturità scientifica, era un atleta di Vertikarkare: l'arrampicata era una delle sue passioni.

Simone era stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Santa Croce di Cuneo: le speranze di tenerlo in vita erano esigue. In questi giorni era stato sottoposto a più interventi ma il quadro clinico non è migliorato. Oggi il decesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA