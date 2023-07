Ex palazzina servizi portuali diventa centro aggregazione

Le generazioni si incontrano nel nuovo centro di aggregazione del quartiere di Fossamastra, alla Spezia, all'interno di una palazzina precedentemente destinata a servizi portuali del Terminal del Golfo (Gruppo Tarros). Qui troveranno accoglienza prolungata minori a rischio, ma ci saranno anche spazi dedicati a ragazzi e anziani del quartiere periferico della Spezia. Il nuovo centro polifunzionale è stato inaugurato stamani dal Comune, che lo ha ristrutturato internamente. Al piano terra ci saranno laboratori e spazi di aggregazione, al primo piano un appartamento destinato a famiglie in difficoltà e all'ultimo 5 posti letto e altri spazi per i minori. "Un passo avanti importante nella valorizzazione della coesione sociale e nella creazione di opportunità di interazione e scambio tra le diverse generazioni - ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini-. Il recupero di questa struttura rientra in un progetto più ampio di riqualificazione di Fossamastra". Il progetto ha preso avvio nel 2019 con un costo di 1,830 milioni di euro. "Un intervento finanziato con i fondi del 'Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia', istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri" ha ricordato l'assessore ai Lavori pubblici Pietro Cimino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA