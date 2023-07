Donna aggredita e ferita dal suo pitbull

Una donna di 34 anni è stata aggredita dal suo pitbull, in località Gurabba, a Vallecrosia.

Ha riportato ferite a un braccio e al torace. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con i carabinieri. La donna è stata portata all'ospedale Borea di Sanremo.

L'aggressione è avvenuta in casa. Una volta giunti sul posto i militari hanno messo in sicurezza l'animale in un'altra stanza ed hanno allertato anche il servizio veterinario dell'Asl.

Sempre nell'Imperiese, l'aprile scorso, a Soldano, un rottweiller uccise Patrizia La Marca. La donna, 53 anni, da giorni accudiva l'animale del fratello.



