Denuncia violenze subite dalla figlia e fa arrestare il compagno

I carabinieri di Sarzana hanno arrestato un 36enne italiano accusato di aver segregato la compagna trentenne in casa, sottoponendola a vessazioni, percosse e lesioni, umiliazioni verbali e minacce di morte. E' stata la donna a raccontare tutto alla madre, che si è recata alla stazione dei carabinieri della Val di Magra mettendo in moto le indagini dell'Arma.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna era andata a convivere con l'uomo da alcuni mesi. I maltrattamenti sarebbero andati avanti dall'aprile scorso. I militari, vista la gravità della situazione, hanno rapidamente raccolto tutti gli elementi per ricostruire il quadro indiziario e, nel frattempo, sono intervenuti nell'abitazione accompagnando poi la donna in una località protetta. Raccolta la denuncia della trentenne e informata la Procura è scattata la misura restrittiva e l'uomo è stato portato in carcere alla Spezia.



