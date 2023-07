Caldo a Genova, domani e domenica bollino arancione

Due giorni, sabato 15 e domenica 16 luglio, da bollino arancione per il caldo a Genova. Sono giornate che possono creare rischi alla salute, in particolare per le persone fragili. Sono saliti a circa 30 al giorno gli accessi correlati al caldo nei tre principali pronto soccorso genovesi nell'ultima settimana, alla vigilia del weekend da bollino arancione per ondata di calore emesso dal Ministero della Salute. Si tratta di patologie riacutizzate dal caldo o direttamente causate dal caldo: tra le principali cause disidratazione, malori o svenimenti. Il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi dal 7 luglio ha registrato un incremento di 5-6 accessi al giorno in media, all'ospedale Galliera 10 i casi al giorno in media dal primo luglio, ma da lunedì 10 luglio sono saliti a 15 mentre al pronto soccorso dell'ospedale San Martino 10-11 i casi al giorno in media dal primo luglio.

"Invito le persone anziane o comunque fragili alla prudenza e a seguire i consigli per proteggersi dal caldo - sottolinea Angelo Gratarola, assessore regionale alla Sanità - Per quanto riguarda l'accesso ai Pronto soccorso si è assistito a un aumento delle patologie correlate all'esposizione a ondate di calore pur non rappresentando un sovraccarico significativo».

Alisa, Azienda ligure sanitaria, ha rinnovato alle Strutture sociosanitarie le raccomandazioni per mitigare gli effetti del caldo sulla popolazione suscettibile: «Vanno mantenute, al momento fino a lunedì 17 luglio, le raccomandazioni obbligatorie per i pazienti fragili - sottolinea l'esperto Ernesto Palummeri - tra cui monitorare costantemente lo stato di idratazione dei pazienti, favorire l'assunzione di almeno un litro d'acqua al giorno e di sospendere l'attività fisica se le palestre non hanno climatizzazione". Inoltre, Alisa ha raccomandato di garantire ai pazienti la permanenza in aree climatizzate.

Intanto Alisa ricorda che è attivo il numero verde InformAnziani 800 593 235 (7 giorni su 7 dalle 8 alle 20) ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.



