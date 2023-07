Cagnolina s'incastra in un canneto, salvata da Vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno salvato una cagnolina finita in un cannetto sulla sponda destra dl fiume Entella. A chiamare i soccorsi è stata la padrona di Ambra che ha visto la cagnolina rincorrere un gatto giu per il greto del fiume senza però fare ritorno.

I vigili del fuoco hanno iniziato la ricerca in fiume e, con non poche difficoltà dato che l'animale non abbaiava, sono riusciti a individuare la cagnetta incastrata con la pettorina in un canneto. Un pompiere, con la tuta da soccorso acquatico, ha raggiunto Ambra e, con l'ausilio di una scala, l'ha riportata fra le braccia della padrona in buone condizioni di salute.





