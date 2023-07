Razzi di segnalazione nel camion della spazzatura, mezzo a fuoco

Un camion della nettezza urbana è andato in fiamme, poco prima delle 7, in strada San Giovanni, a Sanremo, sotto i piloni dell'autostrada. Il rogo sarebbe stato causato da dei razzi di segnalazione gettati nell'indifferenziata, che una volta entrati nel compattatore si sono innescati, provocando l'incendio.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco si è evitato che le fiamme si propagassero alla vicina vegetazione.

Accertamenti sono in corso per risalire a chi si è disfatto dei razzi in questa maniera, visto che oltre al mezzo bruciato è stata pure messa in pericolo la sicurezza degli operatori ecologici in servizio.



